Georges égounleti HOUÉNOU

Professionnel, impartial, disponible, accueillant, organisé, force de vente et respectueux de sa hiérarchie, des processus et procédures, rigoureux, sympathique, ouvert avec un esprit d'équipe développé, travaille sous pression, sens poussé de diagnostic et d'analyse pour l'atteinte des objectifs probables fixés en amélioration continue permanente.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Norme ISO 9001

Qualité

Gestion de la relation client

Externalisation

Sieges