Georges EHNY

De formation d'Ingénieur en Fabrication Mécanique, j'ai débuté mon activité en Bureau d'Etudes dans le secteur ferroviaire, dans le secteur de la mécanique de précision pour différentes applications, dans le secteur automobile pour la réalisation de ligne d’assemblage mécanique (boîte de vitesses, culasses). Etant intéressé par la réalisation, j'ai pris la charge d'un atelier de production mécanique de précision avec pour secteur d’activité l'aéronautique, le nucléaire et l’automobile. J'ai ensuite intégré une société spécialisé dans la soudure (Sciaky) ou ma mission a été la mise en place et le développement d’une unité de production de pinces à souder dans le secteur automobile travaillant pour les groupes Audi/VW, Opel, Fiat, Renault, PSA… .Les différentes crises économiques sont passées et le secteur de la mécanique a été très endommagé. Après une formation, je me suis dirigé dans le secteur de l'environnement (analyse et traitement des rejets) et l'économie d'énergie (panneaux solaires et éclairage LED). Constatant qu'il y avait un besoin très important au niveau de l'éclairage LED, j'ai décidé de créer l'entité LUXXMEN en tant que distributeur, tout en intégrant comme Directeur Technique une société ayant sa propre fabrication avec conception en France, fabrication en Chine et distribution en Europe et en Afrique.



Mes compétences :

Conseil en Eclairage

Economie Energie

Analyse des besoins

Conseil commercial