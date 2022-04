Georges FERREIRA

Je suis une personne chargée d'affaires et conducteur de travaux en electricité sachant suivre des affaires de petites etmoyen et grande envergure et sachant menér les equipes sans probleme .

gerée le personnel et commander le materiels et a etre a l'ecoute des chefs et des client.

j'ai une bonne présentation.



Mes compétences :

Très dynamique et motivée

technicien en elecricitee courant fort et faible