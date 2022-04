Georges FILLEAU-LAPORTE

Je suis responsable du service contentieux de la direction régionale d'Île de France, au sein de la société BUREAU VERITAS.



Cette équipe de 7 personnes a pour charge la défense des intérêts de la société, tant dans les dossiers amiables que dans les contentieux purs pour lesquels un expert judiciaire est désigné. Les dossiers portent principalement sur la mise en cause du contrôleur technique pour des désordres de nature biennale ou décennale.

Ceci, en lien avec nos assureurs RCD et RCP.

Outre les dossiers amiables, le service contentieux gère un portefeuille d'environ 1.200 dossiers judiciaires.



Je réalise également des missions de Risk Management dans les agences composant la direction d'Île de France. Ainsi, je conseille nos services dans la rédaction de nos contrats et j'analyse les contrats de nos clients. Enfin, j'anime des réunions au cours desquelles je sensibilise les opérationnels au contentieux.



Mes compétences :

Avocat

Risk management

Contentieux

Urbanisme

ICPE

Environnement

Droit