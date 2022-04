Après une expérience de 3 ans en R&D chez un équipementier automobile, Trèves (expertises acoustiques et vibrations), je me suis orienté dans le ferroviaire. J' ai commencé dans le management de projets à la sncf, ingénierie TGV.

Je suis désormais dans l'industrialisation de la rénovation et de la maintenance des rames TGV.



Mes compétences :

acoustique

Automobile

Chef de projet

Industrialisation

Ingénierie

Production

Vibration