Georges FOURNIER

J'ai créée TANJASOFT en février 2011 à Tanger, Maroc.



La société comprend 7 Ingénieurs et Bac+5 en informatique de gestion ainsi qu'une huitième personne chargée des tests des programmes.



Nous réalisons tous types de logiciels de gestion et/ou sites web selon votre cahier des charges, et ce, à des tarifs très compétitifs.



Des aller-retours hebdomadaires entre Paris et Tanger permettent un suivi régulier des développements et une très grande réactivité...



Notre objectif est de réaliser des logiciels de qualité et que nos clients soient satisfaits !