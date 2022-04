Georges FRANGIEH

15, Rue Jussieu - 75005 Paris

Email : georgesfrangieh@hotmail.com

Tel : 00 33 (0)6 24 17 38 90



• Management

Management de projet, Management de qualité, management transversal, Organisation des entreprises,

Stratégie d’entreprise, Lean management, Ingénieure des processus, Business Plan, Négociation des contrats, Marketing BtoB/BtoC, stratégie marketing, étude de marché



• Technique

Technique de l’épitaxie par MBE et MO/MP-CVD

Technique du vide primaire et secondaire (pompage ionique, turbo, cryogénique)

Technologie des composants optoélectroniques – Photolithographie

Utilisation et maintenance de systèmes de croissance sous ultra-vide

Elaboration de sécurités électriques relatives au système de croissance MWCVD

Caractérisations optiques : Spectroscopie micro-Raman confocal, Cathodoluminescence

Caractérisations structurales : Diffraction de rayons X (DRX), Microscopie à Balayage

Electronique (MEB), Profilométrie, Analyseur ionique (SIMS)

Caractérisations électriques : Effet Hall, I(V), P(I)

Divers : familiarité des procédures et opérations en salles blanches (classes 100 et 1000)



Analyse de risque et de sécurité (Méthode HAZOP, AMDEC, Arbre de Défaillance)

Procédés industriels et étude des réacteurs industriels

Modélisation sous logiciels industriels

Electrochimie et corrosion

Recyclage des matériaux et dépollution



• Savoir-faire

Enseignements à UVSQ (2006-2009) et Co-encadrement de recherche

Valorisation scientifique : publications et congrès internationaux



