Georges G.

Bonjour,



Je suis ingénieur d'études et développements informatiques senior.

Je propose des prestations de formation en techniques et langages de programmation pour les particuliers et les petites entreprises :

- base de données : concepts, création, administration (Oracle, MySql, Access)

- langages (C/C++, Cobol, Shell, SQL, PHP)

- concepts mainframe (CICS, DB2, JCL, TSO, OPC, ...)

- utilisation d'internet et création de sites web avec WordPress et Joomla

- utilisation des outils bureautique (Word, Excel, Visio)