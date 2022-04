Bienvenue à tous sur mon profil,



après une rapide présentation de mon parcours,vous pourrez toujours me contacter pour en savoir davantage sur mes motivations.



Très ouvert d'esprit dès mon plus jeune âge,j'ai choisi mon premier poste de Manager des transport à l'international (Maghreb). Mon évolution rapide à l'étranger m'a permis de m'adapter aux différents profils de mes équipes et partenaires.

De retour en Europe quinze années plus tard, j'ai poursuivi ma carrière en Allemagne, puis en France, toujours sur des postes de directeur de filiale.

J'ai pu acquérir de par ces multiples expériences, aussi enrichissantes les unes que les autres, de véritables compétences en management international, techniques de vente, stratégie d'entreprise, gestion. Mon esprit d'analyse s'est affûté et mes réflexes de patron d'entreprise se sont largement développés.



Aujourd'hui, je reste ouvert à des postes de manager, en France comme à l'étranger, avec toujours un faible pour les pays d'Afrique.



Je vous souhaite bonne lecture et reste à votre entière disposition si vous souhaitez en savoir plus.



Georges GATTY.



Mes compétences :

Allemand

Commercial

Directeur de filiale

Grands comptes

Responsable Commercial

Responsable grands comptes