Cynthia JAEGLE (GATTY)

Chers visiteurs,



je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma page de présentation.

Voici un petit résumé de mon parcours professionnel et de mes formations :



Après l'obtention de mon baccalauréat à Colmar (Alsace), j'ai effectué mes études en commerce dans le sud-ouest de la France, à Toulouse.

Afin d'optimiser ces 5 années, j'ai choisi la voie de l'alternance, ce qui m'a permis d'acquérir un maximum d'expérience pour une jeune diplômée. En effet, j'ai pu m'adapter à la politique de grands groupes comme Bnp Paribas ou encore EDF, tout comme à celle de la petite entreprise familiale Hantsch. Des expériences toutes plus riches les unes que les autres.



Après avoir été responsable de réseau chez Lidl,

j'ai décidé de vivre de ma passion et de créer ma propre entreprise dont je suis actuellement la gérante.

Premium Import propose des services d'aide et de conseil à l'import de véhicules depuis l'Allemagne vers la France. Après 5 ans d'activité, j'ai également ouvert une GmbH en Allemagne (équivalent de la Sarl française), afin de développer l'activité actuelle en répondant à une demande grandissante d'export vers les Dom-Tom et le Maghreb notamment.



En dehors de mon travail, j'aime les voitures bien entendu, mais aussi la cuisine, le sport, le cinéma et la musique.



Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, je reste à votre entière disposition si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur mon parcours et mes motivations.



Cynthia.



Mes compétences :

Automobile

Marketing

Communication

Distribution

Stratégie d'entreprise

Vente