Céline BAFFREY

De formation ingénieur, et ayant travaillé pendant 15 ans dans l'industrie électronique, j'ai repris une année d'étude, un MASTER 2 Marketing et écoute des marchés à l'Ecole de Management de Strasbourg.

Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste qui me permettra de combiner les compétences que j'ai développées tout au long de mon parcours professionnel et celles que j'ai acquises au cours de cette année de formation.



Mes compétences :

Team management

Project coordinator

Électronique

Acoustique

Audit interne

Iso 9001

Téléphonie mobile

Google analytics

Marketing

Project management

Webmarketing