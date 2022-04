Georges GEKIERE

Riche de 25 ans dans la Marine Nationale sur des postes embarqués, dans les ateliers du service militaire de la flotte, je dispose d'une expérience principalement tournée vers les machines thermiques.

A ce titre, j'ai pu participé à de nombreuses interventions de manière préventives et correctives sur des moteurs de propulsions, Diesel alternateur, pompes, compresseurs d'air et bon nombres d'auxiliaires associés.

Je suis organisé et méthodique, je m'adapte rapidement aux contraintes et je peux m’intégrer facilement dans une équipe. mon credo, c'est de satisfaire aux exigences des clients et de mes dirigeants.



Mes compétences :

Chef d'équipe dans le suivi et la maintenance

Diesel

Air Compressors

Nondestructive Testing

Bug Tracking System