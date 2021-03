Stéphane POIRIER

Suite à 17 années dexpérience au sein de la Marine Nationale, je suis actuellement Formateur dans le domaine de la Robinetterie au sein d'EDF pour former les agents de la maintenance et de la conduite.

Mon évolution de carrière est motivée par le désir délargir mes compétences, analyser tout système, de transmettre et partager les connaissances, et d'utiliser le retour dexpérience.



Mes compétences :

Maintenance et exploitation Machines Tournantes, Robinetterie.

Formation professionnelle.

Ingénierie de formation et pédagogique.

Fiabilité, sureté de fonctionnement.

Climatisation industrielle