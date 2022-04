Arnault MARECHAU

Bonjour à toutes et à tous

Je suis titulaire d'un CAP/BEP en Électrotechnique, ce qui m'a permis de faire une carrière de 17.5 années au sein de la Marine Nationale,en Décembre 2010 j'ai rejoins la société Téthys SAS où j'ai occupé le poste de technicien de montage (à base de pyrotechnique) et avec mon expérience,je suis devenu agent de maitrise et chef d'équipe en atelier production.

En Juillet 2015, je décide de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle en recherchant un poste en Électrotechnique.

En Août 2015 j'effectue une mission intérim de 4 semaines à l'entreprise Transfix ou je démantéle et réinstalle des chaines de production dans leur nouvelle usine.

J'ai effectué la mise à niveau de mes habilitation électriques en Basse tension (B1/B1V B2/B2V BR BE BC).

Je suis à l'écoute de toutes propositions et me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Informatique

Mécanique

Electricité

Electronique