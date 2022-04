Georges Gérard Grondin Artiste Peintre et écrivain reconnu par l'Académie Des Arts, des Sciences et des Lettres de Paris (1993) publiera prochainement une nouvelle présentée dans tous les magasins d'Amazone et de la FNAC au prix de 7$.

ALLONS DEGAGE! Georgeses Grohelle, le principal protagoniste de cette nouvelle, affrontera sa pénible traversée sans emploi par de multiples actions d'éclat dans les domaines de l'Art pictural.;TOUT EST A VOIR Il fera des rencontres avec les évènements qui ont marqué l'histoire de France et saluera l'oeuvre de JMW Turner peintre de talent qui éclaira la peinture dans la création du mouvement impressionniste. Caché sous un faux nom "Both" Turner construira sa renommée tout au long de sa vie et lèguera une "immense collection de tableaux à l'Angleterre.Pur visionnaire, à mesure qu'il vieillissait la féerie de la lumière prenait une plus entière possession de lui. Certaines de ses peintures de Venise éblouissantes de soleil font penser aux extases de Van Gogh , devant la lumière jaune soufre, citron pâle, or. "Que c'est beau le jaune". Disparu aux yeux des siens, on ne le découvrit dans sa retraite la veille de sa mort.

On se souvient alors des vers d'Alfred de Vigny sur la mort du Loup:

A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse





Son déroulement de carrière artistique se retrouve sur le site personnel:

Sa carrière s'était auparavant déroulée au sein de Sociétés Multinationales



