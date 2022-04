Georges-Guillame LOUAPRE-POTTIER

Passionné par le monde qui m'entoure, je suis un assoiffé de savoir utile. J'aime entreprendre et agir avec réflexion. Cela contredit mon impulsivité et mon impatience à vouloir réaliser mes objectifs.



J'apprends à maîtriser mes passions et mon impatience en valorisant la qualité du travail et non plus la quantité. J'ai débuté en 1985 dés l'acquisition d'un scooter et me suis intéressé immédiatement à l'entreprise du monde concret qu'aux études d'un monde irréel sur les bancs de l'école.



Aujourd'hui ma principale entreprise, Le Mémento, le mensuel économique de l'outre-mer et de l'océan Indien, est devenue internationale (France, Madagascar et Ile Maurice). J'en suis fier mais ce n'est et ne sera toujours qu'un début.



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Dirigeant

dynamique

Économiste

Enthousiasme

Entrepreneur

Gestionnaire

Manager

Opportuniste

PDG

Perfectionniste