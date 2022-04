Georges HABIBIAN

Parcours :

- Micro Controle, groupe Newport : Fonctions financières et gestion (contrôle de gestion, comptabilité, contrôle financier)



- Chesapeake Corporation: DAF puis DSI



- CPIGLOBAL : Directeur d'usine, DAF, DGA, DG de la business unit Digital Media. Un des 3 actionnaires de mon entreprise.



- Achèvements récents : mise en place puis croissance de ma BU de 0 à plus de 13 M Eur en 6 ans. BU participant de façon très significative aux résultats de l'ensemble de la société.



Formation :

ESLSCA opt finance



Centres d'intérêts :

Produits techniques, vente, industrie, informatique, multimedia, finance, management d'équipes et de projets.