Soyez le bienvenu chez Novagift,

spécialiste des Objets Publicitaires et des Cadeaux d'Affaires.



Vous pouvez venir chez nous en confiance :

nous connaissons parfaitement ce Domaine.



De plus, notre appartenance au Réseau Promocadeaux nous confère :

la puissance d'achat du Premier Groupement Européen de Cadeaux d'Affaires,

avec un chiffre d'affaires total avoisinant les 100 millions d'euros.



et nous permet de vous proposer :

toutes les grandes Marques du Marché, à des conditions compétitives.



A bientôt,



Georges HADDAD

Novagift INNOVE dans le TEXTILES EPONGES , LINGES DE MAISON avec un nouveau site et nouveau design dans ces nouveaux produitspour le secteur tourisme hotels, spa , instituts de beauté, coiffeurs, maison du bain, linge de maison, , avec un bon raport qualité prix n'hésitez pas à consulter et à vous renseigner http://www.textile-novagift.com





Mes compétences :

Publicité

Vente

Création