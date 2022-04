Georges-Henri OUGIER

J'ai travaillé 20 ans dans la restauration en tant que responsable, dont 10 ans comme directeur de sites. Deux décennies passionnantes à faire plaisir à la clientèle, à former et motiver les équipes, à gérer des grands établissements comme des petits, à Paris ou en zone rurale.



Avant tout homme de terrain, rigoureux, organisé et autonome, j'ai toujours privilégié la bonne humeur dans les équipes que j'ai recrutées, formées et suivies au quotidien, pour les rendre plus performantes et responsables.



Diplômé d'une école de commerce, j'ai appris la cuisine sur le terrain dans des configurations et avec des contraintes très différentes à chaque fois..



Curieux, je suis ouvert à des nouveaux défis...



Mes compétences :

Formateur

Suivi administratif

Gestionaire

Relations clients

Management d'équipes

Relation fournisseurs

Restaurants

Cafeterias

Microsoft Word

Microsoft Excel