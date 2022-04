Georges-Henri VÉNIER

Ingénieur généraliste spécialisé dans la mécanique et le calcul de structures, j'aspire actuellement à un nouveau challenge professionnel.



Dynamique, autonome, curieux, exigeant avec les autres comme avec moi-même, j’aime travailler et faire progresser mes équipes, afin de faire aboutir les projets et de dépasser les objectifs et les attentes que l’on nous a fixés.



Une carrière est faite d’opportunités et de rencontres, et si l’occasion se présente, pourquoi ne pas se tourner vers d’autres secteurs d’activités et d’autres fonctions.



Actuellement en recherche active, je souhaite évoluer et progresser au sein d’une nouvelle entreprise, dans le but de développer mes compétences, d’en acquérir de nouvelles et surtout mettre à profit mon expérience et mon savoir-faire dans un nouveau « défi » professionnel.



N’hésitez pas, contactez moi !



Mes compétences :

. Gestion de projet ;

. Management d’équipe ;

. Mécanique ;

. Résistance des matériaux ;

. CAO et FEA ;

. Eutrepreunariat ;

. ERP ;

. Etc…







Solidworks

Solid edge

FEMAP

Femap/Nastran

Abaqus

Ansys

Catia v5

Réduction des coûts

Innovation

Aluminium

Conception mécanique

Hydraulique

Résistance des matériaux

Baan

Pneumatique

Microsoft Office

Microsoft Project