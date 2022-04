Georges HENROTEAUX

Gestion d'équipe:

• Gestion équipe infrastructure (système, réseau et sécurité, support et infogérance)

• Gestion des achats matériel et logiciel



Technique:

• Montage de nouvelles plateformes et bureaux annexes

• Support utilisateurs - PC et environnement de travail (serveur, réseau, applicatifs)

• Mise en place, évolution et maintenance de l’infrastructure agence (virtualisation sous VMware)

• Test et évaluation de nouveaux outils

• Réponse appels d’offre, spécifications techniques



Mes compétences :

Systèmes d'informations

Sécurité informatique

Linux/UNIX

VMware

Gestion d'équipe

Windows serveurs