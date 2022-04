Georges-Henry LAFFONT

Docteur en géographie, urbanisme et aménagement de l’espace de l’Institut d’Urbanisme de Lyon, j'ai enseigné à l’Institut de Géoarchitecture de Brest. Actuellement ingénieur de recherches à l’UMR CITERES 7324, Equipe Ingénierie du Projet d’Aménagement, Paysage, Environnement (Université de Tours) et membre de l’Institut des Amériques – Pôle Ouest, je suis aussi chargé de cours à l’ENSA Nantes (Master 2 STEU module « projet urbain »). Mes recherches portent sur l’iconicité des lieux, l’intelligence territoriale, la fabrique de la ville durable et plus largement sur le rapport à l’espace. Ma posture est de prendre en compte la manière dont les sociétés fabriquent leurs espaces et en retour de quelle (s) manière (s) les espaces produits contribuent à la fabrique des sociétés. Mes travaux se caractérisent par une approche qui ne réduit pas la question de l’analyse et de l’action sur l’espace à un processus technique et/ou politique mais par une volonté de considérer l’aménagement comme un processus social dans lequel les dimensions pratiques et fonctionnelles côtoient les dimensions sociales et symboliques.



