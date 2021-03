Amaury RUILLERE

Chargé d'études/mission/projet en transport / mobilité / déplacements avec un fort intérêt pour l'environnement et les technologies de l'information et de la communication, j'ai croisé au long de ma formation et de mes expériences professionnelles les questions de mobilité et d'aménagement de l'espace.



Je dispose d'une expérience d'une dizaine d'années au sein de l'écosystème des bus et des "Nouvelles mobilités" : véhicules à faibles émissions (batteries, GNV, hydrogène), autopartage, réseau de bornes de recharge, problématiques des réseaux d'énergie et des systèmes d'identification et de paiement...) mais aussi systèmes embarqués (radio, détection feux, SAE-IV, billettique) et particulièrement à travers l'architecture système et les données. Mon parcours a également croisé le monde du mobilier urbain (abris, poteaux ou bornes d'information voyageurs)... sans oublier le vélo que je pratique assidûment au quotidien !



Fort d'expériences et approches diverses d'implication personnelle dans le travail ou le monde associatif, en France ou à l’étranger, d'employé à cadre, d'animateur à directeur de séjours, d'adhérent à président, j'ai le souci de développer mes savoirs, savoir-faire et savoir-être.



Spécialisations : Études déplacements, démarche projet, analyse d'études, synthèse d'enquêtes, marchés publics, entretiens, "reporting"​, présentations, documents de présentation, notes de synthèse, conception/planification à l'échelle locale ou régionale, formation.



