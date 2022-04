Georges HERIBERT

Directeur Associé du cabinet Praxis depuis 2005, je coordonne la réalisation d’études ad-hoc et anime des équipes transverses pour la mise en œuvre de systèmes de management de la satisfaction clients et d’études qualitatives. VisitezArray

Secteurs d'expérience : Marchés B to B – Bâtiment, chimie, électronique, agro-alimentaire, bureaux, hôpital, CHR, collectivités locales, assurances, mutuelles…

- Produits techniques – Biens d’équipements – Consommables industriels

- Management et développement des réseaux de distribution B to B

Ventes directes et indirectes, marchés publics, V.A.D, grands comptes.



Je suis un professionnel du marketing et des études sur les secteurs du B to B. J'ai occupé pendant plus de 25 ans des postes de directions opérationnelles, dans des environnements de multinationales et de PME, en France et à l’international, en particulier chez BPB Placo puis dans le Groupe Kimberly-Clark où j'ai été pendant 7 ans Directeur du Marketing Europe, basé à Londres et en charge des équipes marketing sur 10 pays.

J'ai également mené des missions de conseils portant sur les positionnements, les stratégies de marque, de communication et de commercialisation ainsi que sur le coaching de forces de vente et d'équipes marketing.







