Georges HIBON

Plus de 30 ans de culture Commerciale

Développement d'un réseau de distribution / acheteur

Responsable commercial

Assistant Marketing





Cours Supérieur de Vente et Management automobile

École de vente Renault

Maitrise Administration Économie et Social



Mes Compétences



 COMMERCIAL

Proposition commerciale

Produits de financement

PROSPECTION physique et téléphonique

Garantir la bonne application de la politique globale de l’entreprise

Participer au comité de direction

Construire la politique marketing du service

Vendre aux clients grands comptes

 MANAGEMENT

Diriger le service commercial

Mettre en place des opérations commerciales

Animer les réunions

Recruter les commerciaux

Diriger et animer la force commerciale

Former et accompagner les commerciaux sur le terrain

Négocier les ventes complexes

 GESTION

Suivre les résultats du service

Valider l’atteinte des objectifs

Établir les budgets

Analyser les résultats et proposer

des plans d’actions

Garantir la bonne gestion du service

Assurer les reporting commerciaux à la direction

Suivre au quotidien les stocks

Maîtriser les coûts



Centre d’intérêt

VTT/ Cuisine/Promenade en Moto



Mes compétences :

 COMMERCIAL Garantir la bonne application de la p

 MANAGEMENT Diriger le service commercial Mettre

GESTION Suivre les résultats du service Valider l’

BOUCHERIE CONSEIL ET VENTE