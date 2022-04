Georges HIBON

Aprés des études d'Economie et de Droit à La faculté D'Aix-en -Provence U III(Maitrise d'A.E.S) je me suis dirigé vers le commerce.

Début dans la grande distribution chez CASINO à Saint-Etienne .

Ecole de Vente Renault en 1986 à la Direction Régionale de Marseille, vendeur véhicules neufs à Marseille ,Assistant Marketing à la Direction Régionale de Marseille et depuis 1996 Chef de Vente.J'ai effectué plusieurs stages ,...,entre autres celui d'Auditeur Qualité Interne.



Mes compétences :

Achat

Commerciale

Commerciale et technique

Management

Management d'une équipe

Prospection

STOCK'

Technique

Vente