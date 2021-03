Bibliographie :

- Les racines de la diaspora; publié en 2021.

- La nuit, tout se transforme; publié en 2016.

- Si jamais ils t'arrêtent, parle-leur du wharf allemand, aux éditions Le Mono, 2013. (Sélection Prix Ahmadou Kourouma 2014).

- Injustique, paru aux éditions Lharmattan, 2009.



Formation:

- Doctorat à L'université Paris 10

- Master Sciences du travail et de la société (option RH et Sociologie du travail; Paris).

- Maîtrise de psychologie clinique et psychopathologie (Université de Lomé)