Georges IEGER

GenuXsys (www.genuxsys.com) est une société située en PACA, bâtie sur des compétences acquises pendant plus de 20 ans dans les métiers de l'Informatique réseau et des Télécoms.



La vocation de GenuXsys est précisément l'étude et le déploiement de solutions dites "Triple-Play" (Voix/Vidéo/données) pour l'entreprise.



- Téléphonie en VoIP et convergence (couplage informatique, solutions pour entreprises et pour télétravailleurs et nomadisme..



- Vidéo IP : Affichage/Signalétique dynamique, IP-TV pour établissement hôteliers, secteur de la santé, Visio-conférence et partage de documents, Vidéo surveillance...



- Liens xDSL et VPN inter-sites : GenuXsys est certifié "PARTENAIRE NERIM EXPERT pour l'ensemble de son offre



GenuXsys est également partenaire agréé du groupe SFR pour ses solutions de mobilité voix et data (GSM, 3G...).



- Actuellement en plein développement commercial nous recherchons des partenaires et/ou apporteurs d'affaires afin de confirmer notre progression et en particulièrement en région PACA.







