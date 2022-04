Georges INGELBIEN

Bonjour,

formateur soudeur au Forem depuis septembre 2001

centre de St Servais 5002 Namur

agréationde soudeur international IW

IIW International Institute of Welding - 111- 141 -135 > niv 6 sur tubes & tôles aciers carbonne



agréer par la LLOYD International 141+111- acier carbone-cromesco-inox

soudage des aciers carbone-cromesco-réfractaire -inox -duplex- asteloy -inconel-monel

IBS pour la SNCB 135 acier carbone

AIB Vincotte 141+111 acier carbone -inox- cromesco

TüV RFA Kalkar 111 acier manganèse - réfractaire

Caterpillar Belgium 135/136







Soudeur de formation, depuis 1973 aux divers procédés de soudage pour divers entreprises en Europe et sur le continent Africain

j'ai travaillé de nombreuse années en tant que soudeur agréer en thuyauteries HP/BP

Acier carbone, inox , inconel, cromesco, asteloy, duplex, manganèse,aluminium

En raffineries , centrale nucléaire , pétrochimie, terminale gazier , exploitation minière matériel roulant caterpillar et chemin de fer belge

j'ai de bonne connaissance en élèctricité Bâtiments , dessins industriel lecture de plans ,et mécanique injection moteur diesel

je suis formateur section soudure au Forem depuis septembre 2001



Mes compétences :

Soudure

Lecture de plans industriel

Électricité en Bâtiment