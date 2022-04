Bonjour à tous,

vous êtes déjà plus de 600 à m'avoir rejoint sur ce réseau auquel le ne comprends rien....mais peu importe...cela me laisse le grand plaisir de retrouver tout un tas d'"Anciens"!

Peut-être, un jour, l'un d'entre vous saura m'expliquer à quoi sert ce réseau et quel en est son intérêt.

En attendant je vous informe de la création du plus grand GFA possible afin de sauver le Vignoble de Cucugnan dans les Hautes Corbières, entre les 2 plus majestueux châteaux du Pays cathare!

Alors si vous êtes intéressés par le projet, n'hésitez pas à vous manifester. C'est, je vous l'assure, une merveilleuse aventure....et de prendre des parts dans un GFV (un GFA Viti-Vinicole!) est très "tendance, très à la mode.....sans vous ruiner!

En attendant sa constitution vous pouvez déjà soutenir l'EARL "vigneron indépendant" qui y cultive des vignes et y produit l'un des vins les plus "vrais" de notre terroir en nous passant commande de nos vins d'AOP Corbières et d'IGP Pays d'Oc.

Ainsi je saurai très vite voir si Viadeo est un site performant!....

En attendant je vous redis mon amitié,

Georges Jougla

Les Vingt Citadelles