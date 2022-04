Georges JOURET

Depuis Janvier 2012 après la cession d'UBITWIN, j'ai pris la Direction de UR-formation qui est en fait devenu le service formation professionnel continue B to B du groupe EAC.

Ma principale mission étant de mettre en place une stratégie de développement du CA ainsi que l'organisation commerciale, logistique et administrative du service.

Aujourd'hui les équipes et les outils de gestions sont en place et stabilisés nous avons créé une agence commerciale à Lyon et renforcer notre équipe de Rennes.

Ce sont 23 collaborateurs (trices) que j'ai en management direct au quotidien qui m'accompagnent dans cette phase de développement.

Nous avons pour objectif une progrssion de CA de plus de 35% pour l'exercice 2013.

Retrouvez nous sur notre site internet : http://www.ur-formation.com/







J'ai crée UBITWIN formation après avoir quitté le département formation du Groupe Revue Fiduciaire en Avril 2009.

D'abord responsable de l'Inter-entreprise puis Directeur commercial du service j'ai pu acquérir une vision transverse du fonctionnement d'un organisme de formation.

UBITWIN se positionne comme un organisme de formation à taille humaine capable de réactivité et avec une grande capacité d'adaptation pour ses clients.

Plutôt spécialisé dans la réalisation d'actions de formations en Intra-Entreprise nous sommes présent sur des thématiques tournées vers les spécificités métiers : de la Paye, de la banque, de la gestion de patrimoine et de la création de site internet.



Notre société est également à l'origine d'un projet très innovant et ludique en matière de formation sur "la lutte anti-blanchiment"



En effet nous avons conçu une formation Elearning qui s'adapte selon le profil des assujettis, nous proposons différents modules de 15 minutes qui rappel la réglementation et les obligations en matière de "lutte anti-blanchiment".



Ces modules sont complétés par une FAQ qui reprend les questions les plus récurrentes par métiers.

Nous offrons également la possibilités de pouvoir poser des questions plus techniques à notre formateur avocat expert ancien membre de la brigade financière de la gendarmerie.

Il est également très impliqué au sein du GAFI et intervient régulièrement comme conseil auprès des institutions gouvernementales.



Enfin un quizz pédagogique a forte valeur ajouté permet de valider les acquis et délivre votre attestation de formation et vous permet par la même de répondre à vos obligations de formation.



Cet outil peut être actualisé tous les ans ou à chaque changement de réglementation notable.





Je suis à votre entière disposition pour échanger sur vos futurs besoins en matière de formations professionnelles.











