Georges KALPAKTCHIOGLOU

Après une dizaine d'années passées dans différents laboratoires de recherche du CNRS, et au pôle R&D d'une start-up (33 personnes), seul compétent à supreviser l'intégralité du projet, j'ai souhaité me lancer dans les affaires et je suis à la fois passionné par une activité de patron et de consultant indépendant, pour garantir le sérieux juridique de mes relations contractuelles avec les entreprises, les laboratoires de recherche (publique).

Je propose 3 types prestations :

- Direction d'entreprise

- Gestion financière

- Direction de pôle de recherche scientifique et technologique





Mes clients disposant un pôle R&D innovant sont aussi bien des PME, des laboroires de recherche (publique) ou des grands comptes, la gestion financière ou des contrats d'entreprise (débutant CNAM 2007).



COMPETENCES FONDAMENTALES



· Gestion financière sous Excel : Calcul de la TVA prévisionnelle ; facturations, encaissements, achats et paiements mensuels, échéances de TVA, amortissements d’emprunts et trésorerie prévisionnelle ; business plan le cas échéant

· Management : Bonne communication et gestion des projets complexes (à risques) : anticipation, gestion et prévention de leur risque :

1. Gestion de projet : initialisation, préparation, planification, pilotage, bilan

2. Fabrication du produit : études et gestion des ressources, prototypage, tests, finalisation

· Personnalité : Autonomie, coriace, rigueur et esprit d’équipe, ambitieux pour l’entreprise & l’équipe ; calme, cohérence, cohésion, énergie et logique

· Mathématiques financières : Comptes de bilan, de résultats, comptabilité, pilotage par les ratios, SIG, gestion de trésorerie, seuil de rentabilité

· Droit des affaires : Principaux contrats de l'entreprise, T.V.A. et imposition du capital

· R&D : Forte compétence en modélisation





FORMATIONS ET DIPLOMES



2007 : CNAM Paris : Gestion des contrats d'entreprise

· Contrat de vente

· Contrat administratif

· Contrat international (Lex Mercatoria)

· Droit au Bail : Loi du 6 juillet 1989, baux d'habitation, emphytéotique et commerciaux



Fiscalité des sociétés :

· Taxe sur la valeur ajoutée :

1. généralités.

2. Chap d'application

3. T.V.A. exigible

4. T.V.A. déductible

5. T.V.A. et relations internationales

· Implosition sur la capital :

1. Taxe professionnelle

2. Droits d'enregistrement (à vérifier)

3. Impôt de solidarité sur la fortune (à vérifier)

· L'entreprise face à l'administration

Contrôle fiscal

Contentieux - Théorie de l'abus de droit - Sanctions (à vérifier)



2005-2006 Stage de G.R.E.C. : Gestion pour la Reprise d’Entreprise et leur Création - Centre AFPA



2005-2006 Stage de Gestion

Centre AFPA

Spécialisation : Acquisition des concepts et des bases concrètes de la gestion

· Le chef d’équipe : approche du métier, définition des objectifs, communication : écoute, compréhension et être compris, description du projet.

· Le marketing : définition du produit, du marché.

· La finance : compréhension la comptabilité : savoir lire les documents de gestion et utiliser un outil informatique simple, analyser, gérer, prévoir.

· Le juridique : acquisition des notions de droit des affaires, choix du statut.

· La fiscalité : connaissance des différents régimes fiscaux, calcul de l’effet de la TVA.



1999 Conservatoire National des Arts et Métiers – Paris

Cycle C : Ingénieur Modélisation en mécanique des fluides et des structures



Mes compétences :

Finance d'entreprise