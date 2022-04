Georges LABORIE

CREE SOCIETES - DEMARRE ACTIVITES - BtoB & BtoD

FRANCE INTERNATIONAL

VEND DEVELOPPE ENTREPREND INNOVE

GERE ORGANISE

RECRUTE SELECTIONNE

ANIME COACHE MANAGE FORME

Formé au Commerce International (Groupe ESSEC) et à la Gestion des Entreprises (Master II MAE), je vous apporte plus de 20 ans d'expérience commerciale BtoB :

- ventes directes et indirectes de produits, solutions et services (Hi Tech et Industrie)

- création et animation de réseaux de partenaires (grossistes, distributeurs, intégrateurs, VARs, opérateurs...)

- démarrage et développement d'activités et de sociétés (en mode start-up), coaching et management d'équipes commerciales et techniques de partenaires



Mes compétences :

Management

Prospection

Vente

Conseil

Développement commercial

Formation

Marketing

Communication