Georges LAMIABLE ACHAIN

30 années d’expérience dans le domaine des vernis et peintures industrielles, destinées à la protection et la décoration du bois et du métal.



Depuis 5 ans, je ne préconise que des produits Écologiques, l'Alternative Verte, grâce à ma nouvelle structure "ECOVIA Aquitaine".



Service de conseils en finition et commercialisation de produits dans l'esprit de la protection de la nature mais aussi et surtout celle de l'humain.







Mes compétences :

Bois etc

Commerce équitable

Protection de l'environnement

Peinture industrielle

Vernissa