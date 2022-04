Georges LAMOURE

Actuellement consultant indépendant, j'ai travaillé depuis le début de ma carrière en tant qu'architecte urbaniste aménageur sur de nombreux projets dans différents pays d'Afrique et pour différentes institutions :

. Maroc : VSN (2 ans), BET (4 ans), Coopération (2 ans),

. Sahara Occidental : Directeur entreprise de construction : hôtel 5*****, bâtiments administratifs, réseau assainissement (2 ans),

. Rwanda : Chef projet urbain coopération (4 ans),

. Burundi : Chef projet urbain coopération (6 ans)

. Niger : Chef projet urbain coopération (4 ans),

. RCA : Chef projet urbain coopération (3 ans)

. Madagascar : Chef projet urbain coopération (6 ans), Consultant projet Banque mondiale (4 ans), consultant indépendant (4 ans : UE, BM, AFD, PNUD, privés, depuis Madagascar dans différents pays d'Afrique).

Mon expérience porte essentiellement sur

. Montage et gestion/direction de projets urbains et d'aménagement du territoire,

. Définition de politiques (aménagement du territoire, habitat, politique urbaine)

. Audits (projet d'appui à la décentralisation et au développement régional),

. Expertises (dégâts cycloniques),

. Formation (normes de construction para cycloniques),

. Habitat (reconstructions post cycloniques, montage et suivi d'opérations en appui opérateur national de l'habitat),

. Montage et gestion de projets HIMO (Haute Intensité de Main d'œuvre).



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Aménagements Urbains

Architecture

Audit

Construction

Direction de projets

Montage

Projets urbains

Urbanisme