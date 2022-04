Georges LANZI

Gérant.



Cardia Pulse "1 geste = 1 vie".



Spécialiste de l'équipement en défibrillateurs et services associés, basé en Alsace, à Strasbourg.





Depuis mai 2007, un décret permet à tout public d'utiliser, en cas d'arrêt cardiaque, un défibrillateur public (utilisation en suivant les instructions orales simples).



L'équipement sécurise le personnel, le public, les clients.



L'image de marque, la notoriété et l'action citoyenne de l'entreprise sont renforcées. Les grandes entreprises et enseignes s'équipent de manière significative.



Pourquoi attendre ?



Cardia Pulse est spécialisé dans l'équipement de défibrillateurs et services associés, à destination des entreprises, collectivités, associations... Initiation incluse naturellement... L'utilisation est très simple, car à destination du grand public.



Cardia Pulse offre une démonstration "grand public" pour chaque achat, et une démonstration au personnel du site.

Cardia Pulse propose aussi des formations aux premiers secours type SST qui rentre dans le cadre des OPCA ("1% formation").



Cardia Pulse propose une démonstration sans engagement : ligne directe 06.09.75.43.88.

Vente et location de défibrillateur, DA, DSA, DAE, DEA, défibrillateur automatique, défibrillateur semi-automatique, défibrillateur de formation et d'entrainement. Accessoires pour défibrillateur : armoires, coffrets et boitiers, signalétiques, panneaux signalant le défibrillateur, sacoches et supports pour défibrillateur. Consommables : batteries et électrodes pour défibrillateur, mannequin de secourisme. Services : Contrôle, maintenance, entretien du défibrillateur, formations, initiations à l'utilisation du défibrillateur.



CARDIA PULSE, spécialisé dans la vente et la location de défibrillateur, accessoires et services pour défibrillateurs, basé sur Strasbourg en ALSACE, Bas-Rhin, est à votre disposition sur le grand Est pour vous rencontrer et mettre en place le projet défibrillateur, nous nous déplaçons sur l'Alsace : de Strasbourg à Wissembourg, Haguenau, Saverne, Molsheim, Sélestat. Sur le Haut-Rhin : de Mulhouse à Colmar, Thann, Altkirch, Guebwiller. Mais aussi sur la Lorraine : les Vosges (Epinal, Saint Dié, Neufchâteau); La Meurthe et Moselle (Nancy, Toul, Longwy); La Moselle (Metz, Thionville, Sarrebourg, Sarreguemines); La Meuse (Bar-Le-Duc, Verdun); la région Champagne Ardennes; l'Aube (Troyes); la Marne (Reims, Epernay, Châlons-en Champagne); La Haute Marne (Chaumont, Langres); Les Ardennes (Charleville-Mézières); Le territoire de Belfort; La Franche Comté; La Haute-Saône (Vesoul, Lure); Le Doubs (Besançon, Montbéliard, Pontarlier); La Bourgogne; La Côte d'Or (Dijon, Beaune); Le Jura (Dôle, Lons-Le-Saunier); l'Yonne (Auxerre). Sans oublier Paris et L'Ile de France : L’Essonne; Les Hauts de Seine; La Seine-Saint-Denis; La Seine et Marne; Le Val-de-Marne; Le Val d'Oise et les Yvelines. Pour les autres régions, nous consulter.



