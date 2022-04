Francis SCHILLIO

ETUDES:

Doctorat en gestion

Diplômé E.M.Strasbourg

D.E.A. Sciences du travail et de la formation.

Maîtrise de l'allemand et de l'anglais



RESPONSABILITES ASSOCIATIVES

Past Président des D.C.F. Alsace (dirigeants commerciaux de France), (2005-2009)

Animateur de l'Inter-Club Alsace







EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:

2001-2006 :Directeur, Secrétaire général de la Fondation IECS

Directeur Relations Entreprises et formation continue IECS

Professeur associé à l’Université Robert Schuman (IECS)





.1989-2001: Directeur des établissements de formation de la C.C.I.de Strasbourg

Secrétaire Général du CEFPPA



1986-1989:Directeur de la Formation Commerciale EUROPE chez STEELCASE STRAFOR



Mes compétences :

Commercial

Formation

formation management

Management

Management commercial