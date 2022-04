Georges LE CAM

Bonjour,



ce qui me plaît c'est de progresser au quotidien sur le plan de la pensée et des idées et de mettre en pratique en dehors de tout système ou de toutes contraintes.



La liberté ce n'est pas de pouvoir faire ce que l'on veut dans un système qui fixe les limites par la loi.



La liberté c'est de pouvoir choisir entre différentes contraintes et différentes formes sociales contraignantes.



Au total ça permet de mieux aimer le genre humain et les différentes cultures.



A vous lire sur ce sujet



Georges



Mes compétences :

Afrique

aventure

Energie

Musique

Voyages