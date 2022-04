J'apprécie d'évoluer dans le domaine de l'imagerie médicale: un domaine passionnant, en constante évolution. Mon expérience me permet aujourd'hui d'en maîtriser les spécificités (technologies, marchés, acteurs, aspects réglementaires...).



En tant que Responsable Marketing, je met en place la stratégie Marketing et Communication d'ETIAM en France, et de ses filiales et bureaux (Allemagne, USA).



J'encadre l’équipe Marketing composée de Chefs de Produit et de chargé de Marketing et de Communication. Je coordonne également les actions de consultants extérieurs (PR representative, graphiste,...).



Mon profil sur LinkedIn:

http://www.linkedin.com/pub/georges-le-goualher/10/374/21b



Mes compétences :

HL7