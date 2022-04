Georges LE NAVENNEC

Ma formation de base d'ingénieur INSA Lyon, Génie Physique , associée à une forte autonomie et à un sens de la méthode et de l’organisation, m'a permis de me construire un parcours professionnel autour des métiers de l'ingénierie des logiciels, des systèmes d'informations et des moyens d'essais dans des contextes qualité très exigeants. J'ai ainsi pu acquérir de fortes compétences en management, en organisation, en gestion, en connaissance métiers.



Management :

- Pilotage et animation un service informatique,

- Recrutement des collaborateurs,

- Fixation des objectifs aux différents collaborateurs et évaluation leurs performances,

- Décision sur les priorités de l’organisation.



Organisation :

- Mise en place d’organisation technique et humaine pour tenir les objectifs,

- Définition des rôles et des interactions entre les différents acteurs de l’organisation,

- Mise en place de logiques produits et de sous-traitances.



Gestion :

- Définition des règles de fonctionnement : réunions, reporting, indicateurs, …,

- Gestion des budgets (affaires, investissements, actions métiers),

- Garantie de la tenue des coûts, des délais et des performances.



Technique :

- Maîtrise des connaissances métiers : logiciels temps réel, ingénierie système (et plus particulièrement systèmes d’informations), moyens d’essais, qualité.



Mes compétences :

Informatique

Ingénierie

Ingénierie système

Logiciel informatique

Management

Moyens d'essais

Organisation

Qualité

système qualité

Systèmes d'Informations

