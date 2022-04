Georges LE PALLEC

Depuis plus de 25 ans, AGORA Services coordonne une « centrale de référencement » mettant en relation des établissements adhérents et des fournisseurs de proximité offrant une gamme de produits divers et variés (denrées alimentaires, boissons, produits d’entretien et d’hygiène, fournitures de bureau, vêtements de travail, matériel de restauration, catalogue de formations du Pôle Formation et Emploi d’AGORA Services,…).

Partant du principe que « l’union fait la force », le Groupement d’Achats AGORA Services permet de regrouper la puissance d’achats de l’ensemble de ses établissements adhérents afin de réaliser des économies d’échelle et une meilleure qualité d’approvisionnement.