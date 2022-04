Georges LECULEE

Bonjour,

Après 18 années dans la Marine Nationale et 21 dans l'hôtellerie de chaîne, j'ai repris ma liberté pour proposer mon expertise en matière touristique pour la France et plus particulièrement la Provence. Je travaille actuellement avec MTC Travel en Caroline du Nord mais suis disponible pour d'autres agences.



Mes compétences :

Restauration

Tourisme

Enseignement

Réception Hôtellerie

Informatique

Tourisme culturel

Tourisme durable