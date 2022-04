Georges LEROUX

Je suis chargé d affaires pôle mécanique dans une pme.

j ai passe de nombreuses années à développer des systèmes mécaniques pour améliorer la production

(Philips; secteur maintenance ,ou j ai acquis une très bonne connaissance des machines outils . mon travail était de concevoir et d améliorer des systèmes mécaniques afin d'augmenter la production.) ,

cette expérience m'e permis d 'être créatif et de trouver la meilleure solution .

la société dans laquelle je travaille est de petite taille ,je dois donc assurer diverses taches

besoin client;partie commerciale.

proposition financière ;pré étude ,cout avec support 3D .

après accord ; honorer la commande.

piloter l affaire ;planning/étude /conception . (du lancement jusqu' a la livraison)

suivi affaire ;contact sous-traitance pour réalisation.

je réalise la conception et les plans a l aide d un logiciel 3D (catia v5).

je manage aussi une équipe (atelier et BE)



Mes compétences :

Gestion de projet

Support technique

Analyse financière

Réalisation de devis

Conception

Management

Développement commercial

Analyse des besoins