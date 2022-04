Private local Guide.

Personalized and picturesque walk around the historical heart of Paris. No more than 4 persons.

Galeries, Passages Couverts et autres lieux insolites du Coeur de Paris (2° arr.)

entre Opéra, Palais Royal, Montorgueil, Sentier et Grands Boulevards.

Groupe limité à 4 personnes.



Mes compétences :

Architecture

Accompagnateur

Photographie

Histoire de France