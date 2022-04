Georges LO

Pilotage et Consulting :



- Pilotage de projets et refonte de système d’information comptable et financière

- Analyse et spécification des processus de gestion

- Conception des cahiers de charges fonctionnels et de réalisation

- Conduite de projets, pilotage de réalisation, réception, démarrage

- Missions sur SAP domaine Finances

- Implémentation de solutions métier

- Expérience du domaine bancaire

- Accompagnement au changement et Suivi Qualité



Domaines fonctionnels :



- Comptabilité générale et auxiliaire, Trésorerie (secteur industriel)

- Contrôle de gestion industriel

- Gestion Commerciale

- Gestion des immobilisations

- Comptabilité des prêts

- Processus comptable Front to Back



Produits :



- Progiciels intégrés de type SAP (FI, CO, TR, AA, BI, méthodologie ASAP)

- Connaissance générale de bases de données et de DataWareHouse

- Solutions progicielles de finance (Easy Open, Cotre, Yole, Adonix)

- SAB – gestion des comptes de dépôt



Connaissances techniques :

- Connaissances générales en Cobol, Client / Serveur, Unix et SQL Oracle

- Outils de Bureautique et de gestion de projets



Mes compétences :

Comptabilité

Consulting

Direction de projets

Finances

Maîtrise d'ouvrage

Organisation

SAP

Secteur bancaire