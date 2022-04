Georges LORENTE

✔ + de 25 ans d’expériences en Développement Commercial/Direction Commerciale/Gestion & Management de Centre de Profits en B to B



✔ PARCOURS : J’ai une double formation Ingénieur INSA LYON – Génie Electrique + Exécutive MBA EM LYON.

J’ai travaillé au cours de ma vie professionnelle en B to B dans les secteurs de l’industrie, du Bâtiment second-œuvre & des prestations de services/conseil au sein de grandes entreprises (PRAXAIR - leader mondial des gaz industriels et SPIE TRINDEL – leader Français des ensembliers électriques) et de PME/TPE (Groupe AEGE, CMR-SMR et ESSOR STRATEGIES).

Au cours de ces années, j’ai occupé des fonctions d’Ingénieur Commercial puis évolué vers des fonctions de Directeur Régional, de Directeur Commercial puis de Directeur Général et de Consultant/Dirigeant de TPE.



✔ PROJET : Je veux aujourd’hui intégrer une grosse TPE ou une PME basée en région Lyonnaise ayant un projet ou potentiel de développement (plus ou moins mature) régional et/ou national sur des offres en B to B (équipements, solutions technologiques et/ou informatique, prestations de services/conseil) dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment, des prestations de services/conseil.

Je souhaite accompagner le dirigeant de cette entreprise selon la maturité de son projet, dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de la stratégie commerciale en tant que Directeur Commercial.

Je suis ouvert à étudier toutes les formes possibles de collaboration (CDI, CDD, Temps complet ou partiel, Portage Salarial, prise de participation minoritaire ou majoritaire à l’actionnariat)



Mes compétences :

Commercial

Ressources humaines

Développement commercial

Management

Développement des compétences

Marketing opérationnel

Vente

Conseil

PMI

Création de valeurs

Marketing

PME

Organisation

Consultant

Dirigeant

Recrutement

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Stratégie

