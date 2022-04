Responsable agence technique nord, pas de calais, chez SEFERS FERMETURES MÉTALLIQUE.



Spécialisé dans la fermeture métallique, je possède une grande expérience dans ce domaine et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j'ai rejoint l’équipe de SEFERS, en tant que représentant technique sur la région nord de France et la Belgique.



SEFERS est apprécié depuis longtemps dans le domaine des fermetures métalliques, pour son service et son attention particulière aux détails du travail bien fait.



Fabricant & installateur, SEFERS est spécialisé dans les :

- Grilles & Rideaux métalliques (Qualibat – Technicité supérieur)

- Portes sectionnelles

- Portes souples à ouverture rapide

- Grilles extensibles



Avec plus de 10 000 fermetures sous contrat de maintenance en France, principalement dans le domaine commercial, SEFERS a fourni et installé plus de 250 000 fermetures depuis 40 ans et réalise 25 interventions par jours en moyenne, à l’échelon National.



Je suis à votre disposition,

Georges Magrez – Technicien/chargé d’affaires secteur Nord.





SEFERS Fermetures Métalliques

GEORGES MAGREZ

Agence Technique nord

Tel.: 06 82 54 45 13- Fax.: 03 21 52 20 39

Mail: georges.magrez@sefers.fr



Siège social : 77230 Longperrier – France – RCS Meaux (77) 42867910400037 – NAF 4332B

1er Fabricant/Installateur en Ile de France - L'expérience depuis 1948

Visitez notre site : http://www.sefers.com





Mes compétences :

Technicien SAV

Technicien de maintenance

Mécanicien

Électricité

Fermetures industrielle