Georges MARY

Pasteur de la Fédération Baptiste. Aujourd'hui au sein de l'Eglise Évangélique Baptiste de Paris Est (à Champs Sur Marne) après l'avoir été à Levallois, Courbevoie, Nanterre.

Secrétaire générale de Croire-Publications et responsable de la rédaction du magazine Croire et Vivre et de la collection Croire et lire.

Je coordonne l'équipe des pasteurs intervenant sur Fréquence Protestante (100,7 Mhz en région parisienne) dans le cadre de l'émission du lundi soir : l'Antenne est à vous.