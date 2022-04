Georges MÉREAU

Après des expériences internationales dans la finance en Angleterre et Benelux, je me suis consacré à la restructuration sur les USA, Espagne et Amérique Latine. J'ai ensuite occupé diverses fonctions en PME/PMI pour aboutir à des projets de LBO sur des sociétés "small cap" - CA de 60-70 M€.

J'ai rejoint dernièrement le Cabinet Suisse Actoria pour me consacrer à l'accompagnement des chefs d'entreprises dans leur projet de cession de leur société toujours sur des "small-cap".