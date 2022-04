Georges MEYSSONNIER

Intégré à l'équipe EXE sur le site Pierre Paul Riquet du centre hospitalier universitaire de Purpan (Toulouse), j'assiste l'équipe Architecte sur les aspects :

ratification des Visas

contrôle d'exécution (visites journalières de contrôle et exécution)

aide à la résolution des problèmes techniques (conception et mise en œuvre)

notification des non conformités et propositions de résolution

préparation des Opérations Préalables à la Réception



je représente le corps Architectural lors des réunions de coordination et Travaux



je contribue à la définition de solutions techniques par la collaboration avec les ingénieurs de spécialité.



Mes compétences :

Autonomie

Rigueur

Ténacité